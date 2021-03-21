Пашинян согласился с тем, что Армения приобрела у России истребители без ракет

Пашинян согласился с тем, что Армения приобрела у России истребители без ракет
Армянский политик Никол Пашинян. Фото: kremlin.ru

Армения приобрела у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с народом, видео с которой он опубликовал в Facebook.

Государственный и политический деятель во время встречи с жителями Арагацотнской области Армении, заявил, что страна приобрела у Российской Федерации самолеты без ракет.

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — сказал Никол Пашинян.

По его словам, за это несут ответственность бывшие власти республики.

«Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?» — задался вопросом Пашинян.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что 11 января стало известно решение правительства Армении. Страна продлила карантин из-за коронавирусной инфекции сразу на полгода — до 11 июля.

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