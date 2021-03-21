Работник интернет-магазина OZON украл со склада в Петербурге два десятка айфонов

В Северной столице сотрудники полиции раскрыли крупную кражу смартфонов на 1,2 млн рублей со склада интернет-магазина OZON.

В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что о краже стало известно вечером 19 марта, когда в полицию обратился специалист по безопасности складских помещений, где хранились товары крупного интернет-магазина. Он сообщил, что за последние четыре месяца 26-летний работник украл со склада на Софийской улице, 118, 16 смартфонов IPhone 12 и три телефона IPhone 11.

По данному факту правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый был задержан оперативниками в Металлострое, часть украденного изъяли.

Работника отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уголовное дело открыли против женщины, стрелявшей в пенсионерку у метро «Дыбенко».