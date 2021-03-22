Женщина зарезала своего сожителя в Приозерском районе

В деревне Кривко на улице Фестивальная мужчина получил ножевое ранение, в результате которого он умер.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в квартире нашли труп мужчины 1959 года рождения с колото-резанной раной груди. По подозрению в совершении указанного преступления, по «горячим следам», задержана женщина, которая проживала вместе с погибшим.

По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, подозреваемая кухонным ножом ударила в грудь своего сожителя. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стражи порядка задержали гражданина, ударившего ножом пациента Областной туберкулезной больницы в Шведском проезде в Тихвине. Причиной разгоревшегося конфликта между больными стали неприязненные отношения.