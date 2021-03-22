Из Петербурга возобновились рейсы Air France в Париж

Авиакомпания Air France возобновила рейсы из Пулково в международный аэропорт Шарль-де-Голль. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Рейсы будут выполняться по субботам.

Так, 27 марта прибытие в Петербург запланировано на 14:50, вылет из аэропорта петербургского аэропорта — в 15:45. С 3 апреля 2021 года, расписание следующее: прилет в аэропорт Пулково — в 14:20, вылет из Северной столицы— в 15:15.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у россиян будет возможность улететь в Афины из Москвы — рейсы будут выполняться два раза в неделю. В Сингапур рейсы также будут улетать из столицы — три раза в неделю.