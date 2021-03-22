«Я ему не проиграл»: Трамп отреагировал на падение Байдена на трапе самолета

Экс- президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал падение главы государства Джо Байдена на трапе самолета. Часть его выступления опубликована в TikTok.
Дональд Трамп отметил, что видел ролик с этим инцидентом.
«Я ему не проиграл», — прокомментировал он.
В Сети появилось видео, на котором видно, как президент США Джо Байден три раза споткнулся, когда поднимался по трапу самолета. После этого в соцсетях появились мемы на эту тему.
В Белом доме пояснили, что это произошло из-за сильного ветра. Там отметили, что с президентом все в порядке.
Напомним, что Джо Байден вступил в должность президента Америки 20 января.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Джо Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его. О словах американского лидера сообщается на сайте Белого дома.