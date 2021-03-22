В Металлострое задержали буйного мужчину

В Металлострое задержали буйного мужчину
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

В Металлострое задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении имущества магазина.

Инцидент произошел 21 марта.

В салоне сотовой связи на Пионерской улице в поселке Металлострой мужчина начал вести себя шумно и вступил в конфликт с персоналом, в ходе которого повредил установленную в магазине камеру наружного видеонаблюдения, после чего скрылся с места происшествия. Его задержали сотрудники Росгвардии около одного из домов на Садовой улице. Мужчину передали в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчину доставили в отделение полиции из-за нарушения миграционного законодательства. Когда его пытались поместить в комнату для административно задержанных, он оказал сопротивление и нанес травму полицейской.

задержание магазин металлострой


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинградской АЭС-2 ввели в эксплуатацию новый энергоблок
В Ленобласти прошло совещание по поводу расселения аварийных домов и капремонта
«Выжимают “показания” на Резника»: арестованный петербуржец, в квартире ...
Боль в спине может сигнализировать о дефиците витамина D
В Металлострое задержали буйного мужчину
Россиян предупреждают о возможном резком подорожании одежды и обуви к лету
Суд Петербурга оштрафовал инспектора ДПС на полмиллиона за взятку
В Сестрорецке пьяный мужчина выпал из окна, пытаясь покормить голубей