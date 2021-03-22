На Ленинградской АЭС-2 ввели в эксплуатацию новый энергоблок

Запуск нового энергоблока - важное событие для всего мирового ядерного сообщества. Фото: Тelegram-канал "Росэнергоатом"

Запуск нового энергоблока - важное событие для всего мирового ядерного сообщества. Фото: Тelegram-канал "Росэнергоатом"

В понедельник, 22 марта, концерн «Росэнергоатом», входящий в состав Росатом, ввел в промышленную эксплуатацию второй блок Ленинградской АЭС-2 (шестой блок Ленинградской АЭС), о чем сообщается в Telegram-канале организации.

Новая постройка — очередной блок поколения «3+» мощностью 1 200 МВт. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что это важное событие как для концерна, так и для страны и мирового ядерного сообщества в целом.

Отметим, что второй блок Ленинградской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-1200 построен в рамках договора о предоставлении мощности, который гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей оптового энергорынка. Загружать топливо в реактор начале в июле прошлого года, а 22 октября энергоблок успешно подключили к сети в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что неделей ранее в Петербурге произошел пожар на строящемся атомном ледоколе «Урал».