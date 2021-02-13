В Петербурге загорелся строящийся атомный ледокол «Урал»

В Северной столице случился пожар на Балтийском заводе. Возгорание произошло на строящимся атомном ледоколе «Урал».

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания составила около 5 квадратных метров. Огонь на предприятии был локализован.

По данным пресс-службы завода на Васильевском острове, горел атомный ледокол «Урал». Информации о пострадавших не поступало. Кроме этого, сообщений об причиненном ущербе пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под Ереваном случилось сильное землетрясение. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В эпицентре толчки составили 6-7 баллов. Магнитуда природного явления составила 4,7. К счастью, обошлось без пострадавших.