В детсаду на Луначарского зафиксировали вспышку гастроэнтерита

В детском саду №60 на проспекте Луначарского в Выборгском районе Северной столицы обнаружили вспышку кишечной инфекции — гастроэнтерита, — у малышей.

По информации 78.ru, в понедельник, 22 марта, в дошкольном учреждении зарегистрировали уже четыре случая заражения гастроэнтеритом. От кишечной инфекции пострадали четыре ребенка из двух семей. На проверку детского сада уже выехали инспекторы Роспотребнадзора.

Причину возникновения инфекционной вспышки еще только предстоит установить, однако по предварительной информации, заболевание — обычный ротавирус, питание в детском саду никак с ним не связано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге у заведующей одной из местных детских садиков подожгли два автомобиля: микроавтобус «Фольксваген крафтер» и разукомплектованный грузовой фургон «Мерседес». Ущерб пострадавшая оценила в 2,5 млн рублей.