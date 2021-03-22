«Естественно»: Песков ответил, брал ли Путин ядерный чемоданчик в сибирскую тайгу

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, был ли у Владимира Путина с собой ядерный чемоданчик во время поездки в сибирскую тайгу в прошедшие выходные.

По словам пресс-секретаря главы государства, «все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом». Аналогичное заявление Песков сделал и в отношении главы Минобороны Сергея Шойгу. «Ну а как же? Естественно», — отметил политик.

Песков также рассказал, что российский лидер и министр обороны отдыхали на территории Республики Тыва, однако где конкретно уточнять не стал. Кроме того, представитель Кремля не смог ответить на вопросы, есть ли у Путина водительские права для управления вездеходом, и посещал ли он вместе с Шойгу сибирскую баню.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru публиковала фотографии с отдыха президента.