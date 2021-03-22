Путин планирует привиться от коронавируса 23 марта

"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра", - заявил президент. Фото: скриншот "Россия 24"

"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра", - заявил президент. Фото: скриншот "Россия 24"

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен сделать первую прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

Об этом глава государства заявил в понедельник, 22 марта, на совещании по вопросу наращивания производства вакцины от коронавируса. Позже заявление российского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что Путин будет прививаться одним из трех отечественных препаратов. При этом Песков не упомянул, какую конкретно вакцину выбрал глава РФ. «Все они хорошие и надежные», — подчеркнул политик.

Представитель Кремля добавил, что процедура не станет публичным мероприятием, хотя в ряде стране на вакцинацию политических деятелей пускали журналистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, брал ли Владимир Путин с собой ядерный чемоданчик, отправляясь на отдых в сибирскую тайгу.