Путин планирует привиться от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен сделать первую прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.
Об этом глава государства заявил в понедельник, 22 марта, на совещании по вопросу наращивания производства вакцины от коронавируса. Позже заявление российского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что Путин будет прививаться одним из трех отечественных препаратов. При этом Песков не упомянул, какую конкретно вакцину выбрал глава РФ. «Все они хорошие и надежные», — подчеркнул политик.
Представитель Кремля добавил, что процедура не станет публичным мероприятием, хотя в ряде стране на вакцинацию политических деятелей пускали журналистов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, брал ли Владимир Путин с собой ядерный чемоданчик, отправляясь на отдых в сибирскую тайгу.