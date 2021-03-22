Весенний военный призыв в Петербурге коснётся 3 тысяч человек

Как рассказал зампред призывной комиссии Северной столицы Сергей Качковский, в рамках весенней призывной компании 2021 года в Петербурге отправятся на срочную службу 3 тысячи человек.

Около 60% от общего числа призывников направят в режимные части. Кроме того, среди новобранцев примерно 300 специалистов военно-учетных специальностей и порядка 500 человек имеют высшее профессиональное образование. Также для всех призывников является обязательным прохождение тестирования на коронавирус. На территорию сборного пункта можно попасть только с отрицательным результатом.

Отметим, что во время осеннего призыва члены комиссии досмотрели 19 тысяч человек, из которых годными признали 6 тысяч, годными с незначительными ограничениями — 8,2 тысячи, ограниченно годными — 3,7 тысяч, а негодными — 300 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали подготовку военной техники к Параду Победы 9 мая.