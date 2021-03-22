В Петербурге призывники уклонялись от военной службы под предлогом самоизоляции из-за пандемии COVID-19

В Петербурге призывники уклонялись от военной службы под предлогом самоизоляции из-за пандемии COVID-19
Во время осеннего призыва 1 300 уклонистов доставили в призывные пункты усилиями полиции. Фото: пресс-служба ЗВО

Во время осенней призывной компании в армию отправились 2 730 петербуржцев. При этом, по словам военного комиссара Сергея Качковского, многие горожане уклонялись от службы — в розыск по этой причине объявили 6,5 тысяч человек.

Многие уклонисты, как отмечает Качковский, отказывались проходить срочную службу и прибывать на призывные пункты якобы из-за соблюдения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Это создало угрозу невыполнения установленной нормы призыва, подчеркнул зампред военной комиссии Петербурга.

Около 1,3 тысяч осенних призывников попали в армию благодаря усилиям полицейских. Напомним, что весенний призыв проходит с 1 апреля по 10 июня. В это время, как писалa gazeta.spb.ru, в армию отправятся еще около 3 тысяч петербуржцев. Каждый шестой призывник в этот раз имеет высшее профессиональное образование.

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