Девочка из Петербурга погибла после попадания под лавину в Мурманской области

Несовершеннолетняя петербурженка, которая попала под снежную лавину на горнолыжном курорте Хибины в Мурманской области, умерла.

ЧП произошло в результате схода лавины с горы Маннепахк в районе станции Имандры. Данные о сходе снежной поступили сотрудникам МЧС вечером в понедельник, 22 марта.

Как сообщил СК РФ по региону, 12-летнюю девочку нашли, но спасти ее не удалось. Остальные члены группы в оказании медицинской помощи не нуждались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что группа туристов была зарегистрирована, ее участники шли по маршруту, однако склон, где произошел обвал, не был оборудован.