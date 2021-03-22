Девочка из Петербурга погибла после попадания под лавину в Мурманской области

Девочка из Петербурга погибла после попадания под лавину в Мурманской области
Спасательная операция продолжается. Фото: pixabay

Несовершеннолетняя петербурженка, которая попала под снежную лавину на горнолыжном курорте Хибины в Мурманской области, умерла.

ЧП произошло в результате схода лавины с горы Маннепахк в районе станции Имандры. Данные о сходе снежной поступили сотрудникам МЧС вечером в понедельник, 22 марта.

Как сообщил СК РФ по региону, 12-летнюю девочку нашли, но спасти ее не удалось. Остальные члены группы в оказании медицинской помощи не нуждались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что группа туристов была зарегистрирована, ее участники шли по маршруту, однако склон, где произошел обвал, не был оборудован.

петербурженка сход лавины хибины


 

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