Спасатели нашли под снежными завалами 12-летнюю петербурженку, попавшую под лавину в Хибинах

В Хибинах в Мурманской области туристическая группа попала под лавину. Спасатели обнаружили под завалами девочку из Петербурга.

ЧП произошло сегодня, 22 марта. В районе станции Имандра на туристов обрушилась лавина. В настоящее время на месте проводится спасательная операция. Группа была зарегистрирована, ее участники шли по маршруту, однако склон, где произошел обвал, не был оборудован.

Как сообщил Life со ссылкой на источник в экстренных службах, найденная спасателями 12-летняя девочка не подает признаков жизни. Сейчас ее откапывают из-под снежных масс.

В МЧС РФ рассказали, что остальные туристы не пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский альпинист погиб при сходе лавины в Хибинах.