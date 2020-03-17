Петербургский альпинист погиб при сходе лавины в Хибинах

Петербургский альпинист погиб при сходе лавины в Хибинах
Спасение альпинистов. Фото: 51.mchs.gov.ru

На Кольском полуострове в Хибинах произошел сход лавины, под снегом оказались трое альпинистов из Петербурга. Один из них не выжил.

Согласно данным главка МЧС по Мурманской области, в понедельник, 16 марта, группа альпинистов совершала плановое восхождение на хребет Тахтарвумчорр в Хибинах. Около полудня во время подъема альпинисты вызвали сход лавины на одном из склонов. Снег накрыл связку трех человек.

Один из альпинистов, 28-летний петербуржец, получил смертельные травмы. Оставшиеся двое доставлены в местный санаторий с травмами различной степени тяжести.

В Федерации альпинизма Петербурга подтвердили гибель Дмитрия Царегорцева, который был организатором сборов в Хибинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на соревнованиях в Ломоносове погибла парапланеристка.

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