На соревнованиях в Ломоносове погибла парапланеристка

На соревнованиях в Ломоносове погибла парапланеристка
Спортсменка совершила грубую ошибку на старте, что привело к падению параплана. Фото: pixabay.com

На соревнованиях по парапланированию, проводимых клубом «СкайСтрим» неподалеку от Ломоносова, упала с высоты 3-5 метров спортсменка. Женщина скончалась.

Состязание проходило 15 марта, в Ломоносовском районе Ленинградской области, возле деревни Глухово. К несчастью, спортсменка, вследствие пока невыясненных причин, прямо на старте совершила грубую ошибку. Это привело к падению параплана с высоты около 3-5 метров.

Женщину госпитализировали с крайне тяжелыми травмами: сильный ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и кома третьей степени. Спасти пострадавшую медикам не удалось. О случившемся сообщили в правоохранительные органы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о смерти новорожденной девочки в поселке Янино в Ленинградской области. Причины гибели месячной малышки устанавливаются.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть ломоносов параплан соревнования спортсменка погибла
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Организаторы концертов начали переносить мероприятия в Петербурге
Студентам начнут мерить температуру на входе в здания вузов
Петербургский бизнесмен запланировал убийство соседа
Пенсионеру-медику четыре месяца недоплачивали пенсию
Рубль продолжает падать
Пожилой эксгибиционист напугал детей на Солидарности
ДТП спровоцировало пробку на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко
На КАД в районе съезда на Культуру легковушка улетела в кювет, пострадали ...