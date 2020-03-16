На соревнованиях в Ломоносове погибла парапланеристка

Спортсменка совершила грубую ошибку на старте, что привело к падению параплана. Фото: pixabay.com

Спортсменка совершила грубую ошибку на старте, что привело к падению параплана. Фото: pixabay.com

На соревнованиях по парапланированию, проводимых клубом «СкайСтрим» неподалеку от Ломоносова, упала с высоты 3-5 метров спортсменка. Женщина скончалась.

Состязание проходило 15 марта, в Ломоносовском районе Ленинградской области, возле деревни Глухово. К несчастью, спортсменка, вследствие пока невыясненных причин, прямо на старте совершила грубую ошибку. Это привело к падению параплана с высоты около 3-5 метров.

Женщину госпитализировали с крайне тяжелыми травмами: сильный ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и кома третьей степени. Спасти пострадавшую медикам не удалось. О случившемся сообщили в правоохранительные органы.

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