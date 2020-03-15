В Янино умерла новорожденная девочка

Во Всеволожском районе Ленинградской области специалисты устанавливают причины смерти ребенка, которая родилась чуть больше месяца назад.

Как сообщает 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, все произошло утром накануне, 14 марта, в поселке Янино. Местная полиция получила сообщение о смерти новорожденной девочки в квартире одного из домов по Голландской улице. На теле ребенка не было зафиксировано признаков насильственной смерти.

Известно, что семья, которая потеряла маленького ребенка, была благополучной и не попадала в поле зрения правоохранителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученица умерла на перемене в школе Зеленограда.