В Янино умерла новорожденная девочка

В Янино умерла новорожденная девочка
Младенец умер в Янино. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области специалисты устанавливают причины смерти ребенка, которая родилась чуть больше месяца назад.

Как сообщает 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, все произошло утром накануне, 14 марта, в поселке Янино. Местная полиция получила сообщение о смерти новорожденной девочки в квартире одного из домов по Голландской улице. На теле ребенка не было зафиксировано признаков насильственной смерти.

Известно, что семья, которая потеряла маленького ребенка, была благополучной и не попадала в поле зрения правоохранителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученица умерла на перемене в школе Зеленограда.

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