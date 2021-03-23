У инженера музея «Нарвская застава» украли кроссовер за 1,8 млн рублей

У инженера музея «Нарвская застава» украли кроссовер за 1,8 млн рублей
Инцидент произошел на улице Политрука Пасечника в поселке Горелово. Скриншот: Google Карты

В понедельник, 22 марта, около 6 утра в дежурную часть полиции поступило заявление от 50-летнего петербуржца, у которого пропал автомобиль.

По информации правоохранителей, за помощью обратился инженер музея «Нарвская застава». Он припарковал свой кроссовер «Хендай Туксон» вечером воскресенья возле одного из домов по улице Политрука Пасечника в поселке Горелово Красносельского района Петербурга. Ночью неизвестные угнали иномарку.

Материальный ущерб пострадавший оценил в 1 млн 886 тысяч рублей. Автомобиль застрахован по ОСАГО и КАСКО, однако не оборудован средствами спутниковой сигнализации. Злоумышленник, как и пропавший кроссовер, уже разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью на улице Дыбенко полыхали машины. Вспыхнула «ГАЗель», огонь также задел припаркованные рядом «Ниву» и «Волгу».

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