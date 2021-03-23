В Петергофе задержан гражданин Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании школьницы в мотеле-сауне

В Петергофе задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, о преступлении заявил отец девочки.
В Петергофе гражданин республики Узбекистан 1989 года рождения, подозревается в изнасиловании девочки 2008 года рождения.
Мужчина трудился разнорабочим в мотеле-сауне и проживал там же.
Ночью 11 марта, по версии следствия, он изнасиловал 13-летнюю девочку.
В ходе оперативно-розыскных действий «по горячим следам» оперативная группа задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области 42-летнего мужчину подозревают в насильственных действиях в отношении 19-летнего парня, страдавшего ДЦП. Известно, что подозреваемый проживал с матерью инвалида.