В Петергофе задержан гражданин Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании школьницы в мотеле-сауне

Оперативники задержали в Петергофе подозреваемого в изнасиловании. Фото: Baltphoto

Оперативники задержали в Петергофе подозреваемого в изнасиловании. Фото: Baltphoto

В Петергофе задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, о преступлении заявил отец девочки.

В Петергофе гражданин республики Узбекистан 1989 года рождения, подозревается в изнасиловании девочки 2008 года рождения.

Мужчина трудился разнорабочим в мотеле-сауне и проживал там же.

Ночью 11 марта, по версии следствия, он изнасиловал 13-летнюю девочку.

В ходе оперативно-розыскных действий «по горячим следам» оперативная группа задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области 42-летнего мужчину подозревают в насильственных действиях в отношении 19-летнего парня, страдавшего ДЦП. Известно, что подозреваемый проживал с матерью инвалида.