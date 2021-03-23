На Ветеранов в квартире нашли труп мужчины с гематомами на спине и шее

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Ветеранов. Скриншот: Google Карты

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Ветеранов. Скриншот: Google Карты

В понедельник, 22 марта, около полудня в квартире одного из домов по проспекту Ветеранов в Красносельском районе Северной столицы обнаружили труп мужчины.

Бездыханное тело нашли врачи скорой помощи, которые и сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Прибывшие к месту происшествия полицейские установили, что у погибшего азиатская внешность, а на первый взгляд ему около 45 лет. На шее и спине мужчины обнаружили гематомы.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причины смерти. В это время стражи порядка разберутся в обстоятельствах обнаружения трупа — возможно, гибель петербуржца была насильственной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве жителя коммуналки на Барочной улице в Петроградском районе.