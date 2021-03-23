8 457 заболевших COVID-19 в России за сутки

8 457 заболевших COVID-19 в России за сутки
В России зафиксирован наименьший с 29 сентября прирост количества заболевших. Фото: pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 457. Всего по стране 4 474 610. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Переборовших коронавирус россиян за сутки — 10 860. Всего по стране оправилось 4 088 045 человек.

В относительном выражении прирост числа выздоровевших составил 91,8% от общего числа заразившихся.

В России зафиксирован наименьший с 29 сентября суточный рост заражений коронавирусной инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 427. Это на 66 человек больше, чем днем ранее. Всего же в стране скончавшихся от данной инфекции зарегистрировано 95 818.

У 11 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов. Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего в Москве — 1042, Санкт-Петербурге — 812, Подмосковье — 513, Нижегородской области — 335, Ростовской — 239, Воронежской — 209, Самарской — 200.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, почему россиянам не нужны ковид-паспорта.

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