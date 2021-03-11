Эксперты рассказали, почему россиянам не нужны ковид-паспорта

Во всем мире уже несколько месяцев обсуждается возможность введения ковид-паспортов для путешествия за границу тем, кто привился от коронавируса. Эксперты взвесили все аргументы «за» и «против».

За введение паспортов вакцинации высказываются по большей части страны на юге Европы — Греция, Мальта, Испания и Италия, которые сильно зависят от туризма. Также идею ковид-паспортов поддерживают Болгария и Австрия, пишет Peterburg2.

В качестве образца документа предлагают взять израильский «зеленый паспорт». Его получают люди с иммунитетом к коронавирусу, получившие его после перенесенного заболевания или вакцинации. Такой документ позволяет посещать тренажерные залы, театры и летать за границу.

Однако в Ирландии, Франции и Германии власти считают, что вводить ковид-паспорта пока рано. Главное опасение: привитые граждане получат привилегированный доступ к курортам, но другие будут поставлены в ущемленное положение. Кроме того, ученые и даже представители ВОЗ не уверены, что привитые не могут быть переносчиками COVID-19.

Мнение о том, что введение ковид-паспортов противоречит правило добровольной вакцинации, поддерживают и в правительстве РФ. Получается, что путешествие за границу будет доступно только для привитых людей. «Эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен «ковидный паспорт», то это будет противоречить принципу добровольности», — заявил в марте глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению доцента кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидата политических наук Елизаветы Пронякиной, если ЕС введет ковид-паспорта для въезжающих, то у россиян не будет выбора, оформлять их или нет. Причем оформлять их придется вместе с визой.

Также, по словам эксперта, это может привести к появлению теневого бизнеса, аналогичного тому, который появился со справками об отсутствии коронавируса.

Большинство жителей России также выступили против введения таких паспортов. Согласно опросу портала SuperJob, против введения паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших от него прививку высказались почти 60% россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Испании в мае планируют внедрить ковид-паспорта.