Контрольно-счетная палата проверит расходы «Теплосети Санкт-Петербурга»

Контрольно-счетная палата проверит расходы &#171;Теплосети Санкт-Петербурга&#187;
Общая протяженность тепломагистралей, принадлежащих «Теплосети», превышает 2 500 км. В зоне ответственности организации находится теплоснабжение 14 000 зданий. «Теплосеть» обеспечивает передачу 50% тепловой энергии, потребляемой Санкт-Петербургом. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Контрольно-счетная палата проверит использование бюджетных средств АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Руководить мероприятием будет аудитор Егор Бушев.

В ходе инспекции специалисты оценят эффективность и законность использования бюджетных инвестиций в период с 2019 по 2021 годы. За это время в рамках госпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения в Санкт-Петербурге» «Теплосеть» получила суммарно 4,5 млрд рублей.

Напомним, что 12,5% акций компании принадлежат Санкт-Петербургу (в лице КИО), еще 21,8% — государственному унитарному предприятию «Топливно-энергетический комплекс», а 65,5% — ПАО «ТГК-1». В связи с этим Комитет имущественных отношений, а также Комитет по энергетике и инженерному обеспечению также ждет проверка по реализации бюджетных средств, переданных «Теплосети». Проверка завершится 14 мая 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проверят работу Объединенной пресс-службы судов после обвинений в вымогательстве.

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Контрольно-счетная палата проверит расходы «Теплосети Санкт-Петербурга»