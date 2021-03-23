С жителей Петербурга решили временно не брать плату за соседский лифт

С жителей Петербурга решили временно не брать плату за соседский лифт
Ранее плату за лифт не требовали из-за негласной "льготы", которую прокуратура потребовала отменить. Фото: Pixabay

Новый порядок взимания платы за пользование лифтом в Северной столице решили приостановить, до поступления «особого распоряжения» из прокуратуры.

О таинственном распоряжении пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», ссылаясь на источник, близкий к городской администрации. Сколько времени займет «приостановка» и какое решение ведомство примет в итоге — неизвестно. Для петербуржцев на этот период все остаётся по старому: жильцы первых этажей и парадных, необорудованных лифтом, не будут платить за него.

Строчку об эксплуатации лифтового оборудования в квитанции за февраль, однако, исключить не смогут — платеж придется совершить. Напомним, что об инициативе, которая обязывает платить за лифт всех жильцов дома, даже если он расположен только в одной парадной, стало известно на прошлой неделе, когда горожане неприятно удивились пришедшим квитанциям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Контрольно-счетная палата до 14 мая будет проверять деятельность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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