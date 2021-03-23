Самым популярным вокзалом Петербурга в этом году стал Московский

Московский вокзал стал самым популярным у пассажиров в 2021 году. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Московский вокзал стал самым популярным у пассажиров в 2021 году. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Московский вокзал в Петербурге стал самым популярным у пассажиров за первые два месяца 2021 года. За это время на вокзале побывали более одного миллиона человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Вторым по объему пассажиропотока в начале 2021 года стал Балтийский вокзал. Его посетили почти 630 тысяч пассажиров. На третьем месте оказался Финляндский вокзал, с которого отправились 607 тысяч путешественников, передают «Невские новости».

Последние строчки заняли Витебский и Ладожский вокзалы. Первый обслужил 422 тысячи пассажиров, а услугами второго воспользовались 201 тысяча человек.

Также в ОЖД назвали самое популярное направление дальнего следования из Северной столицы. Им, как обычно, стал маршрут из города на Неве в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дополнительные поезда свяжут Петербург и Москву в период весенних каникул.