В Ленобласти жителей поселка держит в страхе черный коршун

Люди перестали подкармливать птицу, в связи с чем она начала агрессивно вести себя.

В Ленинградской области в поселке Путилово поселился черный коршун. Местные жители подкармливали птицу, но в какой-то момент перестали, о чем быстро пожалели. Об этом в социальной сети «Вконтакте» сообщила пресс-служба Охотнадзора.

Эксперты отмечают, что птица начала вредничать, так как привыкла к угощениям. Чтобы добыть себе пропитание, черный коршун начал нападать на домашних животных. Людям стоило бы и дальше кормить птицу, а лучше было и не начинать, так как она способна прокормить себя сама. Специалисты настаивают на то, что не нужно было помогать коршуну.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вымирающий вид птиц в Австралии начал забывать свои песни. Потеря собственных песен, между тем, может ускорить вымирание медососов, поскольку они борются за территорию с более крупными видами, а отсутствие «опознавательных» звуков мешает им найти пару для размножения.