Собственников квартир в Мурино могут оставить без жилья

Строительная компания «Унисто Петросталь», построившая ЖК «Тридевяткино царство», обанкротилась и забыла сообщить об этом собственникам квартир. Теперь четыре десятка владельцев квартир могут остаться без жилья.

Как сообщает 47News.ru со ссылкой на пострадавших, жильцы ЖК в Мурино получили письма с оповещением о том, что их могут лишить квартир из-за банкротства застройщика. Оказалось, что компания была признана банкротом еще в конце 2019 года.

Со слов одной из жительниц ЖК, у всех собственников жилья семьи с детьми, некоторые являются в долевой собственности, у некоторых заложен материнский капитал. У самой собеседницы портала квартира находится в собственности с матерью, также в ней живет несовершеннолетняя дочь.

На момент продажи квартир у компании были неисполненные обязательства перед кредиторами. Об этом собственники узнали случайно из заказных писем. Сейчас жильцы ЖК «Тридевяткино царство» скооперировались и пытаются решить эту проблему. Все сделки застройщика, совершенные за три года перед банкротством, можно оспорить в суде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проблемные дома застройщика «Норманн» обещают сдать в августе.