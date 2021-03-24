Диетолог посоветовала отказаться от свежего хлеба

Диетолог посоветовала отказаться от свежего хлеба
Мягкий и горячий хлеб обладает более высокой кислотностью. Фото: unsplash

Российский врач-терапевт, диетолог и нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала, почему стоит отказаться от свежеиспеченного хлеба.

Специалист заявила радио Sputnik, что хлеб свежей выпечки отличается по структуре и составу от немного полежавшего продукта. Прежде всего, мягкий и горячий хлеб обладает более высокой кислотностью, что может быть опасно при наличии заболеваний желудочного кишечного тракта, и привести к обострениями.

Спустя некоторое время кислотные и другие свойства хлеба меняются. Достаточно подождать восемь часов после выпечки, а еще лучше есть вчерашний хлеб. Тогда выпечка станет менее вредной для ЖКТ и снизит риск обострения таких заболеваний, как гастрит или язвенная болезнь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, как восстановить сосуды после коронавируса.

диетолог жкт здоровье хлеб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский продлил санкции против россиян и компаний
Диетолог посоветовала отказаться от свежего хлеба
Россиянам дали совет, как дешево защитить смартфон от кражи данных
Старшим по дому в России могут проиндексировать пенсии
Три члена экипажа погибли в результате инцидента с ТУ-22М3 под Калугой
Погибшая в Хибинах девочка была жива ждала спасателей 12 часов
В Петербурге на ИВЛ остаются 189 тяжелых больных коронавирусом
Собственников квартир в Мурино могут оставить без жилья