Диетолог посоветовала отказаться от свежего хлеба

Российский врач-терапевт, диетолог и нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала, почему стоит отказаться от свежеиспеченного хлеба.

Специалист заявила радио Sputnik, что хлеб свежей выпечки отличается по структуре и составу от немного полежавшего продукта. Прежде всего, мягкий и горячий хлеб обладает более высокой кислотностью, что может быть опасно при наличии заболеваний желудочного кишечного тракта, и привести к обострениями.

Спустя некоторое время кислотные и другие свойства хлеба меняются. Достаточно подождать восемь часов после выпечки, а еще лучше есть вчерашний хлеб. Тогда выпечка станет менее вредной для ЖКТ и снизит риск обострения таких заболеваний, как гастрит или язвенная болезнь.

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