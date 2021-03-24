Смольный выделил 1,4 млрд рублей на покупку 136 квартир для государственных нужд

К примеру, в собственность Петербурга перейдут 60 четырёхкомнатных квартир, площадью не более 99 квадратных метров. Стоимость каждой составит 9,5 млн рублей.Фото: pixabay

К примеру, в собственность Петербурга перейдут 60 четырёхкомнатных квартир, площадью не более 99 квадратных метров. Стоимость каждой составит 9,5 млн рублей.Фото: pixabay

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга объявил о торгах, во время которых город планирует купить 136 квартир для государственных нужд.

Об этом в среду, 24 марта, уведомляет пресс-служба АО «Российский аукционный дом», на электронной площадке которого должно состояться мероприятие. На закупку недвижимости администрация Северной столицы выделяет 1,39 миллиарда рублей, а желаемая площадь варьируется от 66 до 171 «квадрата».

В планах Смольного закупка трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикомнатных квартир. Самый скромный вариант стоит 7,8 млн рублей, самая дорогая жилплощадь — 16,49 млн. Заявки на участие принимаются до 30 и 31 марта, а также 1 апреля, в зависимости от даты проведения аукциона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что собственники квартир в Мурино могут остаться без жилья.