В Петербурге 24 марта разведут Тучков, Дворцовый и Литейный мосты

В Петербурге 24 марта разведут Тучков, Дворцовый и Литейный мосты
Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

В Северной столице в преддверии начала навигационного сезона специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» проводят традиционную технологическую разводку мостов.

Так, в ночь с 24 на 25 марта в Петербурге будут разведены три моста. Проезд по Дворцовому мосту закроют с 1:10 до 2:50, а также с 3:10 до 4:55. Предстоящей ночью разведут и Литейный мост, с 1:40 до 4:45. Также проверка коснется Тучкова моста, который будет разведен с 2:00 до 4:55.

Отметим, что технологические разводки мостов в городе проводят с 22 марта. За это время они коснулись Большеохтинского, Биржевого и Дворцового моста. Навигационный период в Петербурге открывается, как правило, в апреле, после того как в городе окончательно установится тепло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что знаменитую скульптуру зайца, установленную у Иоанновского моста Петропавловской крепости, ждет реставрация.

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