Самого знаменитого зайца Петербурга ждет обновление

Специалисты «Мостотреста» демонтировали самого знаменитого зайца Северной столицы — памятник у Иоанновского моста возле Петропавловской крепости.

Скульптурную фигурку решили убрать, поскольку ледорезы, на которых он стоял и которые защищают Иоанновский мост от ледохода, нуждаются в осмотре и ремонте. Сотрудники «Мостотреста» планируют выровнять накренившиеся ледорезы и заменить поврежденные, если выявят таковые.

Ледорез, на котором стоит заяц, восстановят первым. Саму фигурку также очистят и покрасят. Напомним, что памятник был открыт в 2003 году в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга, одновременно с окончанием реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе завершилась реставрация Екатерининского корпуса дворца Монплезир.