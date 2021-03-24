Из-за Навального Канада наложила санкции на девять российских чиновников

В начале марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Фото: pixabay

В начале марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Фото: pixabay

Канадское министерство иностранных дел ввело ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека. Об этом сообщили РИА Новости.

В санкционном списке: глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотови, полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло.

В официальном сообщении высших органов государственной власти отмечается, что решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.

В Кремле заявили, что считают решение канадских властей незаконным и пообещали принять ответные меры.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций сроком на три года в отношении ряда физических лиц, компаний и СМИ России.