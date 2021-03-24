Мать Файзутдинова хочет встретиться с хоккеистом «Локо», чья шайба стала причиной летального исхода

Она уверяет, что не держит зла на парня и хочет лично сказать ему об этом.

Мать хоккеиста клуба МХЛ «Динамо» Спб Тимура Файзутдинова рассказала, что хочет встретиться с хоккеистом «Лок» Дмитрием Тювиллиным. Об этом пишет «Нева Спорт».

Женщина думает, что парень может переживать и побоится диалога, но именно поэтому она и хочет общения. Файзутдинова надеется, что хоккеист не винит себя в случившемся. Также она верит, что парень будет «играть за ее сына», постарается стать еще лучше и сильнее.

Напоминаем, что инцидент, приведший к летальному исходу, произошел 12 марта во втором периоде матча плей-офф МХЛ. В голову Файзутдинова угодила шайба, после чего он рухнул на лед. Он умер 16 марта, врачам не удалось его спасти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с защитником «Динамо Санкт-Петербург» Тимуром Файзутдиновым простятся 18 марта.