Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют военную угрозу

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен заявил о военных угрозах, которые исходят от России и Китая. Об этом он сказал, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран НАТО 23 и 24 марта в Брюсселе на первой после начала пандемии очной встрече обсуждают подготовку к саммиту альянса, отношения с РФ и КНР, современные угрозы, новую стратегическую концепцию и укрепление трансатлантических отношений.

Блинкен предложил свою категоризацию стоящих перед США и союзниками угроз. Первой он назвал военную

«Мы видим это (растущую угрозу) в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок, который обеспечивает нашу общую безопасность», — заключил госсекретарь США.

В качестве примера он обвинил Москву в «агрессии на востоке Украины, наращивании военных сил, масштабных учениях и создании угроз в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье».

Также государственный деятель отметил «растущую модернизацию ядерных возможностей и использование химического оружия против своих критиков на территории НАТО».

Все эти обвинения Россия отвергает.

По оценке Блинкена, «военные амбиции Пекина растут год от года».

Он отметил, что Вашингтон видит это в «угрозах» Китая для свободы судоходства, милитаризации Южно-Китайского моря, а также «атаках на страны в Индо-Тихоокеанском регионе».

Угрозы второго порядка, по мнению Блинкена, невоенные и сводятся, по его словам, к «экономическим и технологическим тактикам, которые несут угрозу нашей безопасности».

«Это включает в себя кампании по дезинформации и коррупцию, которые питают недоверие к нашей демократии», — сказал госсекретарь.

К числу третьих угроз он отнес «глобальные кризисы» вроде коронавируса и климатических изменений, а также терроризм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Минпромторге заявили, что новые санкции Вашингтона против РФ бесполезны и окажут положительное влияние на работу российских предприятий.