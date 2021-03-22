Минпромторг назвал новые антироссийские санкции США бесполезными

Минпромторг назвал новые антироссийские санкции США бесполезными
Соединенные Штаты полностью запретили экспорт и импорт оружия с Россией. Фото: Pixabay

В Минпромторге заявили, что новые санкции Вашингтона против РФ бесполезны и окажут положительное влияние на работу российских предприятий.

Напомним, Соединенные Штаты полностью запретили экспорт и импорт оружия с Россией, оставив исключения по авиации и космосу, но они будут действовать только до начала осени.

«Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек», — сообщили в ведомстве.

Как передает РИА Новости, средства, которые шли на оплату импорта, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты и развитие новых технологий.

Сейчас министерство занято мероприятиями по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности. Для этого используют субсидии, налоговые льготы и стимулирование спроса на конечную продукцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министерство торговли США увеличит количество торговых санкций против России.

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