В Ватикане Папа римский сократил зарплаты чиновников до 10%

Папа римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола. Об этом говорится в его послании, опубликованном на сайте службы печати Ватикана.

Из-за ухудшения финансовой ситуации на фоне пандемии коронавируса произошло сокращения выплат.

С 1 апреля содержание кардиналов сокращается на 10%, других руководящих сановников — на 8%, нижестоящих сотрудников, священнослужителей и монахов — на 3%.

Также с 1 апреля текущего года по 31 марта 2023 года приостанавливается повышение жалованья некоторым категориям служащих.

Ранее повышение осуществлялось каждые два года.

Таким образом, в государстве планируется сохранить рабочие места.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что 13 января, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Ватикане. Глава католической церкви, папа римский Франциск стал одним из первых в государстве, кто воспользовался вакциной.