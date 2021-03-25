На окраине Брянска возле общежития нашли обгоревшее тело младенца

На окраине Брянска возле общежития нашли обгоревшее тело младенца
Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия, изъяли значимые для расследования предметы. Фото : Следственный Комитет РФ

В Брянске возбудили уголовное дело об убийстве младенца, обгоревшее тело которого обнаружили неподалеку от общежития молокозавода на окраине Бежицкого района города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как ранее объяснили сотрудники правоохранительных органов местному изданию, у мёртвого малыша проломлена голова.

Расследование преступления взяла под контроль прокуратура. На место происшествия выехал прокурор Бежицкого района Юрий Шестаков. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье, в городе Талдом нашли девочку, приблизительно трех-четырех лет в истощенном состоянии, которая отзывается на «кис-кис». Вместе с девочкой проживал 65-летний житель Москвы. У ребенка не было одежды, средств гигиены и кровати. Также она не умеет ходить, только ползает.

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