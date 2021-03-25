В Петербурге 31-летняя женщина организовала банду теневых банкиров, обналичить успели почти 150 млн рублей

В среду, 24 марта, экономическая полиция задержала троих жителей Северной столицы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

Организатором преступной группы оказалась 31-летняя женщина. Её подельники, мужчины 45 и 26 лет, занимались привлечением клиентов, разработкой схем по обналичиванию средств, а также регистрацией фиктивных юрлиц, индивидуальных предпринимателей и открытием банковских счетов.

Злоумышленники действовали с марта 2018-го по декабрь 2020 года. За это время под предлогом оплаты товаров и услуг на счета подконтрольных им фирм перевели как минимум 148 млн рублей. Теневые банкиры брали со своих «клиентов» комиссию в размере не менее 11% от обналичиваемой суммы, их доход за время активной «работы» составил более 16,2 млн рублей.

В результате задержаний и обысков правоохранители обнаружили и изъяли банковские карты фиктивных фирм, смартфоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», 8 миллионов рублей наличными и флешки, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

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