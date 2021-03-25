В УФСИН раскрыли состояние здоровья Алексея Навального

В УФСИН раскрыли состояние здоровья Алексея Навального
Блогер Алексей Навальный находится в удовлетворительном состоянии. Фото: www.instagram.com/navalny

Отбывающему наказание в колонии во Владимирской области российскому оппозиционеру Алексею Навальному провели плановое медобследование.

Об этом стало известно в четверг, 25 марта. Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСИН, состояние здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией считается удовлетворительным.

Накануне координатор региональным штабов Навального Леонид Волков заявлял, что у оппозиционера в колонии начались проблемы со здоровьем.

Напоминаем, что Навальному заменили условный срок на реальный по делу о «Рив Роше». Он не имеет права пользоваться телефоном, поэтому передает тексты для публикаций в социальных сетях через адвокатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, какое петербургское СМИ чаще всего упоминало Навального в феврале. Gazeta.SPb оказалась на пятом месте в указанном рейтинге со 120 цитатами.

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