Число суточных заражений COVID-19 в России вновь превысило 9 тысяч человек

Коронавирус охватил всю Россию больше года назад. С тех пор заболевание активно распространяется. Фото: pixabay

Коронавирус охватил всю Россию больше года назад. С тех пор заболевание активно распространяется. Фото: pixabay

По данным оперативного штаба на 11:00 25 марта, за минувшие сутки в России подтвердили 9 221 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

При этом у 1 173 человек (12,7%) болезнь развивается бессимптомно. Нарастающим итогом число россиян, столкнувшихся с коронавирусом с начала ведения статистики достигло 4 492 692 человек. Кроме того, за последние сутки COVID-19 унес жизни 393 пациентов. Общее количество летальных случаев, таким образом, увеличилось до 96 612 человек.

К счастью, выписывают по выздоровлению по-прежнему активнее. Так, за прошедшие сутки больницы покинули 10 881 пациентов, успешно справившихся с недугом. В общей сложности, число выздоровевших россиян приблизилось к 4 109 281 человеку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки подхватили коронавирус еще 804 человека.