Жители почти 100 квартир в Петроградском районе останутся без газа

Отключение пройдёт 30 апреля с 10:00 до 18:00. Фото: pixabay

Отключение пройдёт 30 апреля с 10:00 до 18:00. Фото: pixabay

В Петроградском районе Петербурга жители почти 100 квартир останутся без газа.

Так, из-за работ на газовых сетях низкого давления 30 апреля с 10:00 до 18:00 будет отключен газ в 32-х квартирах по адресам улица Пионерская дом №37 и №39.

Как сообщила пресс-служба «Жилкомсервиса № 2», также под отключение попадут жители в 69-ти квартирах на Чкаловской проспекте в доме №6.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) поручила производителям работ восстановить благоустройство, поврежденное зимой в результате устранения аварий на инженерных сетях, до 1 мая.