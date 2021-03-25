В Петербурге возбудили уголовное дело по факту взяточничества экс-сотрудников Госстройнадзора

Взятка в 300 тысяч рублей, полученная экс-работниками Госстройнадзора почти 3 года, не осталась незамеченной. Фото: pixabay

Взятка в 300 тысяч рублей, полученная экс-работниками Госстройнадзора почти 3 года, не осталась незамеченной. Фото: pixabay

В Северной столице возбудили уголовное дело по факту взятки, полученной двумя бывшими сотрудниками Государственной службы строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Согласно материалам правоохранительных органов, денежные средства фигурантам дела передал генеральный директор организации «Петро Девелопмент Групп». Взятку в размере 300 тысяч рублей экс-работникам Госстройнадзора вручили не позднее 27 июля 2018 года. Взамен компания потребовала «не заметить» нарушений при приёмке нежилого здания на улице Ленина, 4, в Шушарах.

На данный момент задержаны все трое участников преступной схемы, устанавливается их возможная причастность к другим уголовным эпизодам. Напомним, что один из них, начальник отдела надзора за специальными видам работ, находится под стражей еще с лета. Его подельницу отпустили под подписку о невыезде, а гендиректор находится в следственном изоляторе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти бывшего сотрудника полиции отправили в колонию на 8 лет за взятку.