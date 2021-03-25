В Петербург вернулись пигалицы, предвещающие теплую весну

Птицы обычно начинают возвращаться с теплых краев в марте.

В Санкт-Петербурге заметили пигалиц, которые вернулись из своего путешествия во Францию и Италию. Чибисов называют предвестниками теплой весны, так что есть все шансы, что погода будет радовать горожан. Об этом рассказал биолог Павел Глазков на своей странице «Вконтакте».

Он отметил, что пигалицы начинают прилетать в Северную столицу в марте. Они – одни из первых птиц, которые возвращаются в город после зимы. Эксперт добавил, что чибисов можно перепутать с голубями, но их отличают длинные ноги, зеленоватая окраска и хохолок на затылке. Также у них более размеренный полет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гидрометцентре россиянам пообещали теплую весну и лето.