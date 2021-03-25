Гигантская трещина появилась на историческом доме на Черняховского из-за стройки по соседству

Гигантская трещина появилась на историческом доме на Черняховского из-за стройки по соседству
Трещина образовалась на доме на улице Черняховского. Фото: скриншот "Центральный район за комфортную среду обитания"

В Центральном районе Петербурга местные жители огромную трещину на стене исторического дома на улице Черняховского.

Петербуржцы рассказали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте», что раскол появился на стене дома №11 по улице Черняховского. Со слов очевидцев, трещина образовалась буквально за несколько минут. По мнению горожан, это произошло из-за движения грунтов, которое вызвало строительство ЖК на Днепропетровской, 37.

Жители города выразили надежду, что власти примут срочные меры для решения ситуации. Депутаты и активисты движения уже направили соответствующие запросы в правительство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снос исторического здания на Бакунина приостановлен решением суда. На «заморозке» работ по сносу здания настаивали неравнодушные петербуржцы.

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