Снос исторического здания на Бакунина приостановлен решением суда

В Северной столице по решению суда приостановили снос исторического здания на улице Бакунина, 33, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На «заморозке» работ по сносу здания настаивали неравнодушные петербуржцы. Они заявили в иске, что разрешение Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурге на снос постройки является незаконным из-за путаницы в датах.

По документам ответчика, здание на улице Бакунина было построено в 1950-х годах. Но по утверждениям истцов, это ошибочные данные, поскольку здание возвели еще до 1917 года, в связи с чем они и обратились в суд.

Куйбышевский районный суд постановил приостановить действие разрешения на строительство объекта на месте исторической постройки, включая снос здания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание Академии имени Кирова на Суворовском отреставрируют до конца года.