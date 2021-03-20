Здание Академии имени Кирова на Суворовском отреставрируют до конца года

Здание Академии имени Кирова на Суворовском отреставрируют до конца года
Здание Академии имени Кирова отреставрируют. Фото: google.maps

В Северной столице запланировали реставрацию фасада объекта культурного наследия регионального значения «Здание Академии легкой промышленности имени Кирова». Работы завершат в 2021 году.

Как сообщили в Смольном, реставрационные работы будут проводиться в рамках программы петербургского комитета по охране памятников (КГИОП). В настоящий момент фасад исторического здания находится в плачевном состоянии. Он давно начал осыпаться, многие элементы придется восстанавливать. Также на фасаде заметны сколы, трещины и деструкции.

Сейчас КГИОП подыскивает на госзакупках подрядчика, который возьмется за реставрацию. Стоимость восстановительных работ пока неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют историческое здание МВД на Фонтанке. Технические работы продлятся до середины октября 2023 года.

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