В Петербурге отреставрируют историческое здание МВД на Фонтанке

В Петербурге отреставрируют историческое здание МВД на Фонтанке
Здание на набережной реки Фонтанки, 57 отреставрируют. Фото: google.maps

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) разрешила приступить к работам по реставрации объекта культурного наследия «Министерство внутренних дел». Работы планируют завершить за два с половиной года.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, инспекция выдала разрешение на установку и размещение пешеходной галереи и строительных лесов на здании МВД на набережной реки Фонтанки, 57. Это необходимо для проведения реставрационных работ для сохранения объекта.

Специалисты приступят к работам в пятницу, 19 марта. Технические работы продлятся до середины октября 2023 года. Заказчиком работ выступила ООО «Градстройинвест».

Здание набережной реки Фонтанки, 57 ранее занимало Министерство внутренних дел Российской империи. В советские годы здесь было издательство «Красной газеты» и типографии имени Володарского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга объявили конкурс на реставрацию фасада Казанского собора.

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