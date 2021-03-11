Власти Петербурга объявили конкурс на реставрацию фасада Казанского собора

Объявлен конкурс на проведение второго этапа реставрационных работ на южном фасаде Казанского собора. Начальная стоимость контракта — свыше 37 миллионов рублей.

Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция заказчика», а заявки на участие в тендере принимаются до 8 апреля 2021 года. Первую часть заявлений рассмотрю 15 апреля, вторую — 22 апреля текущего года. Отметим, что среди требований к потенциальным подрядчикам оговаривается наличие в портфолио как минимум одного контракта на восстановление объектов культурного наследия за последние три года.

Общая цена контракта 37 345 733 рубля, в качестве аванса исполнителю выделят 15% от этой суммы. К выполнению работ приступят сразу после получения разрешения от КГИОП, а вот завершить ремонт нужно не позднее 10 ноября 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют отреставрировать домик Петра I на Петровской набережной.