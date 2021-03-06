В Петербурге планируют отреставрировать Домик Петра I

Проект будет финансировать Минкультуры РФ.

Замминистра культуры РФ Алла Манилова заявила, что ведомство выделит средства на реставрацию Домика Петра I. О таком намерении она рассказала во время осмотра объектов Русского музея. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас подготавливается проектно-сметная документация, после того, как документы будут готовы, министерство выделит средства. Манилова отметила, что объект восстановят в преддверии 350-летний российского правителя. При этом уже сейчас понятно, что домик не удастся привести в порядок к 2022 году.

Известно также, что отреставрируют не только само здание, но и экспонаты, находящиеся внутри.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на реставрацию Александро-Невской Лавры потратят 93,5 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.